Ex-speler Diallo haalt zijn gram en moet Eupen niet meer vergoeden

De saga tussen Eupen en Diallo is ten einde. De saga tussen Eupen en Diallo is ten einde.

De Malinese voetballer Alassane Diallo is met succes in beroep gegaan tegen de zware sanctie die de arbeidsrechtbank van Eupen hem in december 2016 had opgelegd. De 22-jarige middenvelder moest zijn ex-club 319.368 euro betalen omdat hij in augustus 2014 zijn contract, dat nog tot 2017 liep, eenzijdig opzegde.