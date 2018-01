Luc Wouters stopt met onmiddellijke ingang als scheidsrechter

Volgens een communiqué van de voetbalbond heeft Wouters afgelopen weekend tijdens de winterstage voor scheidsrechters in Tubeke besloten met onmiddellijke ingang te stoppen als scheidsrechter.

"De combinatie van zijn job en de alsmaar hogere eisen die gesteld worden aan onze scheidsrechters maakten het voor hem niet meer mogelijk om op een professionele wijze wedstrijden voor te bereiden en te leiden", klinkt het.

Wouters debuteerde op het hoogste niveau in België in 2002. In totaal was 15 jaar scheidsrechter op het hoogste niveau en 7 jaar internationaal scheidsrechter. In samenspraak met scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft hij besloten een punt te zetten achter zijn carrière.

Wouters zou wel de intentie hebben binnen het scheidsrechterswereldje te blijven. Daarover zullen in de toekomst gesprekken worden gevoerd met Verbist.

De laatste competitiematch in de hoogste klasse onder leiding van Wouters was Zulte Waregem - Antwerp op 17 december in het Regenboogstadion.