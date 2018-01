Na Club Brugge legt ook Anderlecht nieuwe grasmat aan

Het veld in het Constant Vanden Stockstadion heeft volgens Anderlecht zwaar geleden van de weersomstandigheden in december en de drukke eindejaarsperiode. Daarom vervangt de landskampioen in de laatste week van de winterstop het kapotte veld.

Coach Hein Vanhaezenbrouck ergerde zich al langer aan de erbarmelijke staat van het veld. De club onderzoekt nu ook of er structurele vernieuwingen, zoals de vervanging van de veldverwarming, kunnen uitgevoerd worden. Daardoor zou de grasmat volgend seizoen minder afzien tijdens de drukke periodes.

Eerder deze winterstop maakten ook Club Brugge en Waasland-Beveren al werk van de aanleg van een nieuwe grasmat.