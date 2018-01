"Ik zeg niet dat Charleroi voor de titel gaat. Dat zou pretentieus zijn"

"Dat ze Charleroi bij de kandidaten voor de top 3 rekenen is al een grote overwinning voor ons", gaat Mehdi Bayat voort, "maar we gaan onszelf geen druk opleggen."

"Een Frans spreekwoord zegt: "Al etende krijg je honger." Onze honger is nu aangescherpt. Dus als we ons bij de top 3 kunnen plaatsen op het eind van de reguliere competitie, zijn we zeer tevreden. En in Play-off I begint een nieuw kampioenschap."

Dinsdagavond staan Charleroi en Club Brugge tegenover mekaar in de kwartfinales van de Croky Cup. "De beker is de snelste weg naar de trofee die deze club mist", vindt Bayat. "De beker winnen, dat zou geweldig zijn", besluit Mazzu.