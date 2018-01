Refs houden stagedag: "We zijn aan een goed seizoen bezig"

Niet alleen de clubs hebben zich de voorbije dagen voorbereid op het tweede deel van het seizoen, ook de scheidsrechters hebben een "oefenstage" achter de rug. Op het menu: technische sessies en trainingen.

"De eerste helft van het seizoen is over het algemeen zeer positief geweest", oordeelt scheidsrechtersbaas Johan Verbist bij Sporza. "Er zijn uiteraard negatieve zaken geweest, maar dat komt elk seizoen terug. Al bij al zijn we momenteel aan een goed seizoen bezig."

De intrede van de videoref (VAR) bracht toch wat kinderziektes met zich mee. "Het begin was moeilijk, maar de VAR is toch positief geëvolueerd. Er zijn de laatste maanden absoluut minder fouten gemaakt."

"Er waren in het begin iets te veel fouten, maar ik denk dat we er in die eerste maanden ook iets te veel van verwacht hadden. Alles valt nu in zijn plooi en komt in orde."