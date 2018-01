Scheidsrechter Vertenten hoopt op promotie in Europa

"Als ik mijn eerste seizoenshelft kan evenaren, maak ik een goede kans", zegt Bart Vertenten. "Ik ben ook heel tevreden over mijn niveau in Europa. Ik heb enkele goede ervaringen gehad en mocht in de Europa League een groepswedstrijd van Zenit, toch een kanshebber, fluiten."

Een Belgische scheidsrechter op het EK van 2020 zal volgens Vertenten niet lukken. "Voor mij persoonlijk toch zeker niet. Geen enkele Belg zit in de Elite-categorie, dus ik vermoed dat het EK 2020 een moeilijk verhaal wordt voor de Belgische refs."

"Mijn persoonlijk doel is om naar pot 1 te stijgen. In Europa krijgen we niet veel kansen om ons te tonen. Dus als er zich dan eens een opportuniteit voordoet, moet je die met beide handen grijpen," sluit Vertenten af.