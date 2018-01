49-voudige Montenegrijnse international Meciraj naar KVM

Beciraj moet in Mechelen voor de doelpunten zorgen. Met 21 goals uit evenveel competitieduels is Malinwa, samen met Standard, het slechtst scorende team in de Jupiler Pro League.

KV Mechelen scoorde al drie duels op rij niet meer en is amper twee punten verwijderd van de rode lantaarn. Nu ook de motor van het Burkinese talent Hassane Bandé wat sputtert, was er nood aan aanvallende versterking.