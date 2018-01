Oulare: "Als ik mag kiezen, blijf ik nog een jaar bij Antwerp"

Obbi Oulare heeft door blessureleed nog maar 7 wedstrijden voor Antwerp in de Jupiler Pro League op zijn teller staan. Eind oktober liep hij een spierscheuring op in de quadriceps van zijn rechterbeen. Voor coach Bölöni stond hij ook iets te zwaar.

Op de winterstage in Spanje trainde hij weer mee met de groep. "Ik ben eindelijk weer fit. Ik ben bij Antwerp begonnen zonder voorbereiding en meteen hervallen in een spierblessure. Dan kwam ik terug en liep ik een nieuwe blessure op. Maar dat is het leven, je kunt niets anders doen dan hard werken en gewoon elke dag opstaan en vechten."

"Ik wil de volgende match spelen. Het is een belangrijk duel thuis tegen Club Brugge, maar we zullen zien of ik 100% wedstrijdfit ben. Als ik volgende week train en ik voel me goed, dan denk ik wel dat ik kans maak. Al beslist uiteindelijk de coach. Mijn gewicht komt wel in orde, al is het nog niet wat het moet zijn. Ik heb wel 2 keer een individuele duurloop gedaan."