Vermant: "Ik bereid de spelersgroep voor zoals die op dit moment is"

De transferperiode draait op volle toeren. Hoe gaat Vermant om met het besef dat een aantal spelers misschien vertrekken (zoals Ibrahima Seck, die gelinkt wordt aan Racing Genk)?

"Op dit moment zijn we daar in de trainingen niet mee bezig. Het is wel zo dat er een wintertransferperiode is en dat je daar voor een stuk wel rekening mee zou kunnen of moeten houden. Maar op dit moment doe ik dat niet. Ik bereid de groep voor zoals die op dit moment is."

"Ik kan over geen enkele van mijn spelers iets slechts zeggen qua intensiteit en motivatie. De jongens met wie we werken, zijn 100 procent bezig met de wedstrijd tegen STVV."

Heeft Vermant zelf nog wensen? "We spreken samen over welke posities nog aan te vullen zijn. Je overloopt dat samen met het team en dan kijken we wat we zullen doen", besluit hij.