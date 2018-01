Van Holsbeeck is druk bezig met transfers: "Maar heb geen contact met Coucke"

Dat Herman Van Holsbeeck nog in het ongewisse is over zijn toekomst, heeft voor een groot deel te maken dat Marc Coucke pas op 1 maart de touwtjes in handen neemt bij Anderlecht. Is er intussen in de wandelgangen geen overleg dan?

"Ik heb geen enkel contact met Coucke. Ik heb de instructies gekregen om via 1 tussenpersoon te communiceren. Coucke houdt zich nu bezig met KV Oostende, ik hou me bezig met Anderlecht."