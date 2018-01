"Als we nog kans willen maken op de titel, moet Dendoncker blijven"

Herman Van Holsbeeck: "We maken moeilijk doelpunten. We kijken wat er nog op de markt is, maar met of zonder centen, dat maakt een groot verschil. We zullen creatief moeten zijn en hebben ook wat geluk nodig."

"Als we ons op 2 à 3 posities kunnen versterken, dan is het nog niet gespeeld voor de titel. In het play-offsysteem is nog veel mogelijk."

Hein Vanhaezebrouck: "Door die overname van de club is het een uitzonderlijke situatie, maar ik heb daar mee leren leven. Bij Kortrijk werden mijn beste spelers in de winterstop elke keer weggehaald."

"We proberen er het beste van te maken. Op 1 februari weten we met welk materiaal we naar de play-offs trekken. De titel is nog altijd mogelijk, maar dan moeten de ploegen boven ons wel steken laten vallen."