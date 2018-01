Van Damme: "Een trainingskamp? Natuurlijk is dat niet leuk!"

"Veel zon heb ik hier eerlijk gezegd nog niet gezien deze week. Maar het is vooral hard werken onder deze trainer. We blijven hier in totaal een tiental dagen, dat is drie of vier dagen langer dan gepland. Het is zwaar, maar daar dienen stages nu eenmaal voor."

"Dat we fit en fysiek sterk zijn, is ook een van de sterke punten geworden van deze ploeg. Het is al gebeurd dat we wedstrijden speelden waarin niemand gewisseld werd. Dan moet je conditioneel in orde zijn."