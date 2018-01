Karelis ligt weer in de lappenmand met longembolie

"Nikos kreeg vannacht pijn in de borststreek en ging vanmorgen ter controle naar het ziekenhuis", meldt Racing Genk.

"Daar bleek dat hij opnieuw last heeft van longembolie, bloedklontertjes in de longen. Iets wat hem eerder (na zijn kruisbandoperatie) ook al even aan de kant hield."

"Nikos neemt nu medicatie en er is geen gevaar. Hij moet wel twee nachten ter controle in het ziekenhuis blijven. Hij mag ook niet vliegen en zal dus terugkeren naar België met de wagen."

Nikos Karelis zit al een tijdje in het sukkelstraatje. De Griekse aanvaller zag 2017 grotendeels in het water vallen door een kruisbandblessure en nu is dus ook 2018 met een domper begonnen.