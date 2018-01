De Bock ruilt Club Brugge voor Engelse tweedeklasser Leeds

Laurens De Bock kwam in de winter van 2013 over van Lokeren naar Club Brugge. Bij blauw-zwart kende de linksachter hoogtes en laagtes, maar verzamelde hij wel 177 matchen in het eerste elftal.

Nu vindt de 25-jarige De Bock de tijd rijp om voor het eerst in zijn carrière van het buitenland te proeven. Leeds United is de nummer 6 in de Championship, de Engelse 2e klasse. Leeds was in de jaren 90 een (sub)topper in Engeland, maar tuimelde door financieel wanbeleid naar de 3e klasse.