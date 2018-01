Berrier: "Het lijkt alsof ik nooit ben weggeweest"

Franck Berrier kreeg eind december een telefoontje van voorzitter Marc Coucke. "Hij vroeg me of ik weer deel wou uitmaken van de groep. We hebben onze meningsverschillen uitgepraat. We willen met een propere lei aan 2018 beginnen en willen 2017 achter ons laten", zegt de Fransman bij KVO TV.

"Het begin van de stage was moeilijk, want ik heb een maand niet te veel gedaan. Het is moeilijk om weer het juiste ritme te vinden, maar ik ben gemotiveerd om mijn niveau weer te halen. Het lijkt alsof ik nooit ben weggeweest."

"Ik ben een profspeler en ik moest positief blijven", zegt Berrier, die een tijdje bij de beloften trainde. "De jongeren waren geweldig. Ik heb mijn conditie er goed kunnen onderhouden. Ik voel me nu goed."