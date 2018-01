Devroe: "Ik heb nog met niemand van Anderlecht gepraat"

Zal KVO zich nog roeren op de transfermarkt. "We hebben niet de intentie om veel te doen. We zijn met een groep van 30 spelers op winterstage en alle posities zijn dubbel bezet. In principe zullen we met deze groep het seizoen volmaken", vertelt Devroe.

"We hebben ook heel wat jeugdinternationals. We hadden een tijdje geleden al binnen de club afgesproken om die jongens toch ook een kans te geven."

"Franck Berrier is er ook opnieuw bij op deze stage. Ik denk dat beide partijen tevreden zijn met de verzoening. Ook de coach was vragende partij. We zullen wel zien wat het vervolg brengt."