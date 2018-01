De Sutter: “Mijn verhaal bij Lokeren is nog niet ten einde”

Lokeren-coach Peter Maes laat zijn mannen tijdens de stage flink zweten. “We beginnen ’s morgens al om 7u met een duurloop, en daarna zijn er nog twee trainingen in de loop van de dag. Maar daarvoor zijn we hier ook”, vertelt De Sutter.

“De velden zijn hier goed, het is fijn om in de zon te trainen en het hotel is prima. Tussendoor kunnen we ook goed rusten. Dan kijk ik op bed wat Netflix. Veel slaap heb ik eigenlijk niet nodig, want ik heb thuis drie kindjes lopen en dan is lang in bed liggen er dikwijls niet bij”, lacht hij.