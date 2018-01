"Voor de spelers is dit niet de aangenaamste periode van het seizoen"

Lokeren is voorlopig een van de minst productieve ploegen in de Jupiler Pro League. "Er is een periode geweest waarin we heel goed scoorden, daarna is dat weggevallen. Dat gebeurt soms. In de laatste 3 matchen scoorden we weer 6 keer. Het gaat op en af", stelt Maes vast.

Biedt nieuwkomer Mendy de oplossing voor het scoringsprobleem? "Hij is een lichtvoetige spits, heel gemakkelijk aan de bal. Hij kan de selectie wel iets bijbrengen. Het is aan hem om het tempo van de competitie zo snel mogelijk op te pikken en te tonen dat hij een toegevoegde waarde kan zijn. Dat kan hij deze week al laten zien in de 2 oefenwedstrijden."

"Tom De Sutter? Hij heeft al bij topploegen in België gespeeld, dus de verwachtingen zijn hoog. Hij is uit Turkije gekomen met een serieuze conditionele achterstand, maar ik heb wel het gevoel dat hij nog altijd keihard wil werken. Zolang dat het geval is, is er geen enkel probleem."