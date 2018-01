Oris: "Geen contact gehad met Anderlecht, ik voel me nog te goed voor de bank"

Omdat Kevin Oris jarenlang in Zuid-Korea heeft gespeeld, is hij ook uitstekend geplaatst om de situatie in het land in te schatten. Is het voor onze wintersporters, ondanks de spanningen met Noord-Korea, veilig genoeg om naar de Spelen te trekken?

"Ik heb me op geen enkel ogenblik onveilig gevoeld in Zuid-Korea", zegt Oris met klem. "Als er al iets was, vernam ik dat nieuws altijd van Belgen. De Koreanen zelf liggen daar niet wakker van, ze zijn dat gewoon. De wintersporters hoeven totaal niet bang te zijn."

Oris ziet er ook een tactiek in van Noord-Korea om meer geld af te troggelen van de zuidelijke buur. "Het is een puur politiek machtsspelletje om geld los te krijgen. Zuid-Korea geeft jaarlijks een dotatie aan Noord-Korea. De Noord-Koreanen misbruiken de Winterspelen om dat bedrag de hoogte in te jagen."