Neto: "Denk dat ik nog nieuwe kans krijg om in de Premier League te spelen"

De afgesprongen naar de Premier League was een mentale tik

"2017 was een lastig jaar", geeft Neto toe. "Ik geef toe dat de afgesprongen transfer een mentale tik was. De Premier League was een droom voor mij."

"Maar alles gebeurt met een reden. Ik denk dat ik nog een nieuwe kans zal krijgen in Engeland. Het is nu aan mij om weer op niveau te komen."

"Ik voel me goed momenteel", zegt Neto. "Eigenlijk beter dan verwacht. Ik wil geen datum op mijn comeback kleven, maar het is wel de bedoeling dat ik hier al een paar keer met de groep meetrain."