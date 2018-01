Christiansen: "Gent is een ploeg die veel wint en ik hou van winnen"

De Belgische competitie is een interessante competitie, zeker beter dan de Zweedse

De Belgische competitie is een interessante competitie, zeker beter dan de Zweedse

"Ik denk dat dit de juiste stap is in mijn carrière. We doen met Gent nog altijd mee voor de titel en dat vind ik belangrijk. Ik hou van winnen en haat verliezen."

"Ik had ook veel goeie dingen gehoord over Gent, de faciliteiten bij de club en de kwaliteit van de spelersgroep. De Belgische competitie is een interessante competitie, zeker beter dan de Zweedse."

Christiansen noemt zichzelf een speler "die graag de bal voelt". "Ik ben al zowat overal uitgespeeld, maar ik omschrijf mij graag als een box-to-box-speler. Of ik de nieuwe Kums ben? Ik heb al veel goeie dingen gehoord over die kerel, maar ik wil vooral mezelf blijven. Ik ga niet plots andere dingen doen."

Zijn laatste match in Zweden dateert wel al van 5 november. "Ik heb al 2 maanden niet getraind. Dit zijn nog maar mijn eerste trainingen. Ik probeer stap voor stap de intensiteit op te drijven."