"We missen iemand die voor evenwicht zorgt op het middenveld"

Met nog 10 speeldagen voor de boeg kampeert RC Genk op een teleurstellende 12e plaats. "We beschikken niet over de beste papieren", beseft ook coach Philippe Clement. "We staan voor een inhaalrace en dat betekent dat we ons lot niet in eigen handen hebben."

"Daarom proberen we eerst en vooral te focussen op onszelf. We moeten ons eigen niveau opkrikken. Als de geblesseerden terugkeren en we ook de rest van de groep naar een hoger niveau kunnen tillen, kunnen we betere resultaten halen en ook beter voetbal brengen. De laatste 2 à 3 wedstrijden kunnen we dan weer naar het klassement kijken."

"Er moet meer diepgang komen in de ploeg en daar zijn we volop mee bezig. We missen bijvoorbeeld een verdedigende middenvelder die voor evenwicht kan zorgen op het middenveld, maar andere clubs laten hun beste speler niet graag vertrekken in januari. Het is afwachten hoe dat evolueert."

"In de volgende weken kunnen we wel opnieuw op Sander Berge rekenen, al mogen we die jongen niet meteen op topniveau verwachten. In januari spelen we veel wedstrijden. Er zal weinig tijd zijn om de geblesseerden die terugkeren tijd te gunnen."