Obradovic verlaat stage met scheenbeenblessure

Tijdens de 3e trainingsdag van Anderlecht in La Manga stond Ivan Obradovic niet meer op het oefenveld. De Servische linksachter had last van een scheenbeenblessure. De medische staf oordeelde dat hij niet meer in actie kan komen tijdens de winterstage.

Obradovic neemt dus vroegtijdig het vliegtuig terug naar België. Daar zal hij uit voorzorg extra onderzocht worden. Ook Francis Amuzu en Lukasz Teodorczyk hadden de afgelopen dagen last van kleine kwaaltjes, maar bij hen is er niets ernstigs aan de hand.