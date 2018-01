AA Gent strikt Noorse verdediger Rosted

De transfer van Sigurd Rosted hing al enkele dagen in de lucht, maar vandaag heeft AA Gent de komst van de Noor bevestigd. De verdediger komt over van de Noorse eersteklasser Sarpsborg 08 en zou volgens de media in zijn thuisland zo'n 1 miljoen euro kosten.

"De 23-jarige Noor is een snelle en wendbare rechtsvoetige centrale verdediger die ook over een aardige linkervoet beschikt en zowel offensief als defensief kopbalsterk is", laat AA Gent weten.

Rosted, die al gearriveerd is op de winterstage van AA Gent in Oliva, werd sinds de zomer al enkele keren opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg. Op zijn internationale debuut is het wel nog wachten.