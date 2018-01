Antwerp haalt 4 nieuwe (en buitenlandse) spelers in huis

De 31-jarige Jonathan Pitroipa is een aanvallende middenvelder of rechterflankaanvaller. Hij ondertekende als vrije speler een overeenkomst van 6 maanden (met optie voor een jaar) bij de club met stamnummer 1.

Pitroipa deed ervaring op in de Bundesliga bij Freiburg en Hamburg, en in de Ligue 1 bij Rennes. De voorbije drie seizoenen was de international (71 caps, 18 goals) aan de slag in het Midden-Oosten bij Al-Jazira in Abu Dhabi en vervolgens Al-Nasr in Dubai.

Romain Habran is een 23-jarige flankaanvaller die overkomt van de B-ploeg van PSG. Hij zet zijn krabbel onder een verbintenis voor anderhalf jaar (met optie voor een extra jaar). "Beide clubs zijn momenteel het papierwerk nog aan het afronden", benadrukt Antwerp.

Egor Nazarina (20) wordt door Antwerp weggehaald bij FC Dnipro Dnipropetrovsk. In de Bosuil ligt een contract voor 3,5 jaar klaar (met een jaar optie) voor de middenvelder. Ook voor deze transfer moet het papierwerk nog worden afgerond.

Laurent Mendy tot slot is een 20-jarige spits uit de academie ASC Avenir FC in Senegal. Hij ondertekende een contract voor 2,5 jaar (met optie voor twee jaar).