"Ben overtuigd dat ik Genk kon brengen waar het naartoe wil"

"Het is teleurstellend dat het jaar zo afgelopen is", blikt Albert Stuivenberg terug. "Ik baal er nog altijd van dat ik mijn werk niet heb kunnen afmaken, want ik werkte met veel plezier in Genk. Als je ergens aan begint, denk je dat het voor een lange termijn is."

"Ik ben geëindigd met mindere resultaten dus dat zal bijblijven. Zo wordt snel vergeten wat je daarvoor opgebouwd had en dat is wel jammer. Maar in voetbal zijn resultaten nu eenmaal allesbepalend. Het is vervelend als je moet concluderen dat het niet verder gaat."

"Tijd is een utopie in de voetbalwereld. Wie krijgt tegenwoordig nog tijd om te bouwen? Als een groeiproces gepaard gaat met resultaten loopt alles vlot en kun je je verhaal makkelijk verkopen. Maar als dat niet zo is, komt er druk van alle kanten. Toch ben ik ervan overtuigd dat het mij gelukt zou zijn om Genk te brengen waar het naartoe wil."