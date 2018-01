Anderlecht op stage in Spanje. Anderlecht op stage in Spanje.

Hein Vanhaezebrouck houdt zijn tradities in ere. Exact twee jaar geleden maakten wij een artikel over hoe de toenmalige AA Gent-coach op stage tijd maakte voor teambuilding. Vanhaezebrouck is intussen trainer bij Anderlecht en liet zijn nieuwe ploeg ook "bouwen" aan de teamspirit.