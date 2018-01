Louwagie: "Geen transfer voor Mitrovic een tegenslag? Dat vind ik niet"

Na de medische testen besliste Saint-Etienne om de transfer van Stefan Mitrovic te annuleren. Maar AA Gent-manager Michel Louwagie bevestigt bij Sporza dat de Servische verdediger zelf de overgang heeft stopgezet.

"We wisten dat Stefan een klein probleem aan zijn enkel had. Na de testen heeft Saint-Etienne daarom de financiële voorwaarden van zijn contract aangepast: een lager vast loon, meer met premies. Stefan heeft daarop beslist om niet in te gaan op het voorstel", legt Louwagie uit.

"Of dit een tegenslag voor ons is? Ik vind dat eigenlijk geen tegenslag. Stefan is een waardevolle speler, iemand die we niet graag lieten vertrekken. Een paar weken revalidatie zullen volstaan om die enkel weer in orde te krijgen. Dan hebben we er een goeie speler bij."