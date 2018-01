Tegenvaller voor Mitrovic: transfer naar Saint-Etienne wordt afgeblazen

AA Gent liet de voorbije dagen heel wat spelers vertrekken. Stefan Mitrovic (27) had een ticketje naar Frankrijk geboekt: de Serviër zou aan de slag gaan bij Saint-Etienne, enkel de medische testen konden nog roet in het eten gooien.

En zo geschiedde, want Saint-Etienne laat vandaag weten dat het na de medische keuring de transfer afblaast. Het is niet duidelijk wat precies het probleem is bij de Serviër. "We wensen hem een spoedig herstel", laat Saint-Etienne nog weten.

AA Gent zou volgens Franse media bijna 4 miljoen euro mislopen. Afgelopen zomer gingen de transfers van Thomas Foket (naar Atalanta) en Renato Neto (naar Brighton) ook al door strubbelingen bij medische onderzoeken in rook op.