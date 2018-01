Dury op stage: "Wordt een uitdaging om hier door te geraken"

"De redding wordt een hele opdracht." Francky Dury windt er bij Sporza op stage in Spanje geen doekjes om. "We hebben heel veel pech gehad in 2017. Ik hoop dat de pech zijn dieptepunt bereikt heeft."

Hoe kan Dury de hele matige reeks van zijn ploeg verklaren? "Dat ligt aan iedereen. Ik neem ook mijn verantwoordelijkheid. We zijn veel spelers kwijt. Meité en Lerager hebben we, door budgettaire redenen, niet kunnen vervangen. Net als Leye. En achterin hadden we enkele geblesseerden."

"We hebben veel talent lopen. Ik heb al gezegd: mochten al die talenten eigendom van Zulte Waregem zijn, dan zouden we veel kapitaal hebben. Maar we hebben veel jongens moeten huren."

"En dat zijn dan jongens van 18 tot 20 jaar, die in volle ontwikkeling zijn. Aan hen vragen om het op te lossen, dat gaat moeilijker. We hebben nu mannen met baarden nodig."