Onyekuru revalideert bij Everton: "Sneller weer hier dan verwacht"

De kans dat we Henry Onyekuru nog eens in Anderlecht zullen zien, lijkt klein. De Nigeriaan is maanden out met een blessure aan de mediale band van zijn knie. Volgens Anderlecht zou een operatie onvermijdelijk zijn, maar de speler zelf gaf een aantal keer aan dat hij toch niet al te veel vertrouwen had in de medische staf van paars-wit.

Hij liet zich onderzoeken bij zijn moederclub Everton en na de feestdagen is hij nu opnieuw in Engeland om daar te revalideren. "Ik ben wat sneller weer hier dan gedacht. Ik ben zo dankbaar voor de faciliteiten en het medische team hier. Ze werken heel hard om me zo snel mogelijk weer speelklaar te krijgen."