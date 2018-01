De Boeck: "We moeten de ambitie hebben om de finale van de Beker te halen"

In Nieuwpoort zien de spelers geen bal. "Deze stage dient om het groepsgevoel te versterken en de groep vooruit te stuwen op mentaal vlak. Het is geen specifieke keuze om de bal thuis te laten. Heel veel ploegen doen dat tegenwoordig, denk ik. Het is ingeburgerd geraakt in het hedendaagse voetbal. Als trainer kun je er ook veel uit leren."

Kortrijk deed het sinds de komst van De Boeck heel aardig in de competitie en de Croky Cup. Worden de ambities bijgestuurd voor het tweede deel van de competitie? "Ik heb met de club afgesproken dat het behoud verzekerd moet zijn. Daar zijn we mathematisch nog altijd niet zeker van."

"Het bestuur wilde 20 punten bij mijn komst. Het zijn er 26 geworden en dus hebben we het al voortreffelijk gedaan. We wonnen 5 wedstrijden in de competitie en 2 in de Beker van België. We mogen niet klagen, maar we mogen ook nog niet tevreden zijn."

"De Beker van België is trouwens niet minder belangrijk dan de competitie. Nu we daar staan, moeten we de ambitie hebben om die finale te halen. Dat leeft ook wel binnen de spelersgroep. Het gebeurt niet zo vaak dat je een finale kan spelen. Ik heb het zelf meegemaakt als speler en het zou leuk zijn om het nog eens te beleven."