Leko: "In 2018 willen we nog beter presteren dan in 2017"

Met 53 op 63 kon Club Brugge de eindejaarsperiode induiken met een mooi rapport. "Niemand had dat verwacht", zegt trainer Ivan Leko. "Wat me vooral trots maakt, is dat we een collectief vormen dat sterk genoeg is om zijn eigen voetbal te spelen."

Wat is de grootste wens van Leko voor 2018? "Dat we het nog beter doen dan in 2017. We willen onze supporters blij maken", zegt de Kroaat.

"Onze resultaten zijn voorlopig fantastisch. Op tactisch, mentaal en fysiek vlak willen we nog sterker worden. Dat is voetbal: iedere dag beter willen worden."