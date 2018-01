Officieel: AA Gent verhuurt jarige Milicevic aan hekkensluiter Metz

Voor het eerst in 9 jaar verlaat Milicevic de Belgische competitie. De Zwitser met Bosnische roots maakte eerst het mooie weer bij Eupen en Charleroi.

In 2014 kwam Milicevic bij AA Gent terecht, waar hij zich onder Hein Vanhaezebrouck ontpopte tot een sterkhouder. Milicevic had ook een belangrijk aandeel in de landstitel in 2015.

Maar de laatste maanden moest hij telkens vrede nemen met korte invalbeurten. Zijn makelaar Mogi Bayat laat weten dat Milicevic uitgeleend wordt aan Metz, dat ook een afkoopoptie bedongen heeft. Metz is de rode lantaarn in de Ligue 1.