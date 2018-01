Vanaken: "Vormer verdient het gewoon om de Gouden Schoen te winnen"

Club Brugge sloot de eerste seizoenshelft af met slechts 2 nederlagen. Thuis telt Club voorlopig zelfs 33 op 33. "De laatste maanden zagen we goed voetbal en een goede mentaliteit bij Club", zegt Vanaken.

"Natuurlijk hadden we ook mindere momenten, zoals tijdens de eerste helft in Eupen (Club kwam toen al snel 2-0 achter). We hadden toen een totale offday. Maar we halen 53 op 63, dat is een rapport waarvan iedere ploeg droomt.”

Is Ivan Leko het geheim achter het succes? “In het begin waren er twijfels over Leko, omdat hij nog niet veel ervaring had op het hoogste niveau", zegt Vanaken. "Maar Leko's ideeën kloppen en de ploeg staat er."

"Alles zit goed in elkaar: de looplijnen, het samenspel, het verdedigen. Op mindere momenten kan Leko tijdens de rust wel eens uithalen en ons prikkelen op een bepaalde manier waardoor we beter spelen. Het succes is ook te danken aan onze coach.”