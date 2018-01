Vormer: "Club Brugge is de titelfavoriet. Daar moeten we duidelijk in zijn"

We zijn titelfavoriet. Daar moeten we duidelijk in zijn. Dat is gewoon zo. Maar de weg is nog lang en we zijn er nog niet. Als we 2 of 3 keer verliezen, is de concurrentie helemaal terug.

Wat is het geheim van de sterke start van Club Brugge? "Het heeft wat meegezeten voor ons. Maar we hebben er hard voor gewerkt en getraind. De trainers hebben een duidelijk plan en het gaat goed. Thuis pakken we alles en dat is voor mij heel belangrijk. We moeten die lijn nu doortrekken en dan zie ik het goedkomen."

Welke rol speelt Leko? "Zijn aandeel is uiteraard heel groot. Hij is heel duidelijk in zijn aanpak en zegt precies wat we moeten doen. We moeten dat gewoon goed uitvoeren. Dat lukt niet altijd, maar de duidelijke aanpak maakt het wel gemakkelijker. Preud'homme opvolgen is moeilijk, maar Leko is ook op de goede weg."

"We zijn titelfavoriet. Daar moeten we duidelijk in zijn. Dat is gewoon zo. Maar de weg is nog lang en we zijn er nog niet. Als we 2 of 3 keer verliezen, is de concurrentie helemaal terug. We krijgen ook nog lastige wedstrijden. We moeten nog naar Antwerp, Gent en Standard. Dat is helemaal niet zo gemakkelijk."