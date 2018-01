Supportersvereniging Blue Army houdt het na 20 jaar voor bekeken

Blue Army maakte het afscheid bekend op Facebook. "Om het nieuwe jaar in te zetten willen we graag de Club-fans bedanken voor de steun die we afgelopen jaar mochten ontvangen", meldt Blue Army.

"Het doet ons elke keer weer ongelofelijk veel deugd om te zien hoe onze 12e man een verschil kan maken op het Brugse veld en ver daarbuiten. We zijn er zeker van dat die steun voor Club ook dit jaar niet zal uitblijven."

"Die boodschap van onvoorwaardelijke steun en passie brengen we inmiddels al 20 jaar. Jawel, Blue Army blaast in 2018 zomaar eventjes 20 kaarsjes uit. Al twee decennia kleuren we Jan Breydel! We hebben samen fan-tas-ti-sche momenten beleefd, momenten van ongekende vreugde, maar ook momenten waarop we als één familie steun bij elkaar moesten zoeken."