Vermant: "Wil het onderste uit de kan halen met Waasland-Beveren"

Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck is tevreden met Vermant als opvolger voor Clement. "Sven is de juiste man op de juiste plaats. We hebben er voldoende tijd voor genomen om de juiste man te vinden, maar dat is ons zeker gelukt. We hebben niet overhaast gewerkt en alle kandidaten goed gewikt en gewogen. De timing van zijn aanstelling is perfect want zaterdag vertrekken we op stage."

"Met de club Waasland-Beveren willen we opnieuw voor een langetermijnvisie gaan", vervolgde de voorzitter. "Daarom schotelden wij Sven een contract voor van 3,5 seizoenen. Zo kan er structureel gewerkt en gebouwd worden aan het elftal. Hij past in de filosofie van deze club en is bovendien een Belg. Dat is ook belangrijk voor ons."

"Sven is een gedreven man en een geboren winnaar. Met hem hebben we de juiste man op de juiste plaats. Ik reken alvast op een nieuw succesverhaal binnen Waasland-Beveren. En hoe het zit het met de relatie met Racing Genk? Alles is ondertussen volledig uitgepraat."