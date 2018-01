Saint-Etienne plukt Mitrovic weg bij AA Gent

De atletische speler (1,88m en 80 kg) groeide bij Gent uit tot een absolute sterkhouder. In zijn laatste match tegen Anderlecht droeg hij de aanvoerdersband.

Volgens L'Equipe betaalt Saint-Etienne 3,7 miljoen euro en tekent hij voor 4,5 jaar.

Bij Kortrijk lokte Mitrovic de aandacht van Benfica Lissabon, dat hem na een half seizoen uitleende aan Valladolid. Het seizoen later was hij actief in de Bundesliga bij Freiburg, waar hij na de degradatie mocht vertrekken naar Gent.

Hij is er succesvol in de Champions League en Europa League en is ondertussen ook voltijds international. Zo mag hij met Servië mee naar het WK.