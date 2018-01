Anderlecht herenigt Saief met Vanhaezebrouck

Bij Anderlecht moet Saief de langdurige blessure van Henry Onyekuru opvangen. De Nigeriaan is vier tot zes maanden onbeschikbaar door een blessure aan de mediale band van zijn knie.

Saief toonde onder Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent geregeld zijn meerwaarde op de flank in het seizoen van de titel en het volgende seizoen in de Champions League. Dit seizoen speelde hij nog maar in drie wedstrijden voor Gent na een pubalgieblessure in het begin van het seizoen. Bovendien werd zijn revalidatie vertraagd door een infectie.

Saief arriveerde in 2014 bij AA Gent, dat hem overnam van Ramat HaSharon uit Israël. Saiëf heeft een dubbele nationaliteit: Amerikaans en Israëlisch. Hij speelde als jeugdinternational voor Israël, maar koos in 2017 voor het nationale team van de VS.