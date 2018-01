Sven Vermant volgt Philippe Clement op bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren ging dus min of meer voor hetzelfde profiel van trainer. "We willen op de Freethiel op de lange termijn werken, dat is al een tijdje duidelijk", zegt voorzitter Dirk Huyck.

"Sven heeft ook veel goesting om zich in ons project te storten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit opnieuw een succesverhaal wordt."

Vermant trekt morgen al met zijn selectie op winterstage naar San Pedro del Pinatar in Spanje.