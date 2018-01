Gent trekt meest waardevolle speler van Zweedse competitie aan: Anders Christiansen

Met een video die verwijst naar het programma "De Slimste mens ter Wereld", maakte Gent de transfer van Christiansen bekend. Deen, middenvelder, 27 jaar, Speler van het Jaar in Zweden en (een contract) tot 2021 zijn de trefwoorden die we volgens Gent absoluut moeten weten over hun nieuwe aanwinst.

Gent zocht al langer naar een verbindingsman op het middenveld. Onder meer Damien Marcq werd daarvoor deze zomer gehaald, maar kon de verwachtingen niet inlossen en tekende deze week een contract bij Zulte Waregem.

Zo lag de weg open voor Christiansen. De Deen tekende niet lang geleden een nieuwe verbintenis bij Malmö. Gent communiceerde officieel niet over het transferbedrag, maar tast naar alle waarschijnlijkheid toch serieus in de geldbeugel.

Christensen startte zijn carrière in 2008 bij het Deense Lyngby waarmee hij promoveerde uit tweede klasse. Na twee seizoenen trok hij naar toenmalig Deens kampioen Nordsjaelland. Daar speelde hij 2,5 seizoenen. Christiansen verkaste in januari 2015 naar het Italiaanse Chievo Verona, kwam daar weinig aan spelen toe en werd in januari 2016 overgenomen door Malmö, waar hij twee landstitels mocht vieren.