Jonge scheidsrechters leren het vak kennen bij STVV: "Zonder refs geen voetbal"

Bij de 17-jarige Brend zit de job van scheidsrechter in zijn familie. "Mijn vader is ook altijd scheidsrechter geweest en ik heb van hem gehoord dat het wel een leuke ervaring is. Ik denk dat ik meer kan bereiken als scheidsrechter dan als voetballer, want ik ben niet zo'n talentvolle speler."

"De eerste maanden als scheidsrechter zullen niet simpel zijn, omdat je als scheidsrechter soms heel wat over je heen krijgt. De supporters en ouders van jeugdspelers staan dan langs de zijlijn op jou te roepen en gebruiken heel wat scheldwoorden. Dat moet er volgens mij wel zo snel mogelijk uit."

"Als ik 1 doel zou mogen kiezen, zou ik de Limburgse derby Sint-Truiden-Genk in goede banen willen leiden."