Club-doelman Ludovic Butelle keert op eigen verzoek terug naar Angers

Toenmalig Club-coach Michel Preud'homme haalde in de winter van 2016 Butelle voor 2,5 jaar. Het zouden er 2 worden. In het seizoen 2015-2016 was Angers de verrassing in Frankrijk, in de heenronde slikte Butelle maar 11 goals.

De ex-doelman van Metz, Valencia en Rijsel ging door op zijn elan, zorgde voor meer zekerheid dan Bruzzese en Bolat en bevrijdde club van de titelleegte. Dat leverde hem de titel Doelman van het Jaar op.

Zijn prestaties in het seizoen 2016-2017 waren echter heel wat minder. In die mate dat Preud'homme in de play-offs het vertrouwen gaf aan de Amerikaan Ethan Horvath.

Club haalde ook Guillaume Hubert in de zomer bij Standard en Butelle werd pas 4e doelman achter Jens Teunckens. Butelle verdween helemaal op het achterplan onder nieuwbakken coach Ivan Leko. Omdat Horvath en Hubert verschillende steken lieten vallen, koos de Kroaat de voorbije weken toch weer voor Butelle. En met succes.

Butelle moet Angers wegleiden van een degradatieplaats. Angers staat pas 19e in de Ligue 1.