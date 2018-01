Na een magere 4 op 39 had Francky Dury al aangekondigd dat Zulte Waregem zich zou roeren op de transfermarkt. Hamdi Harbaoui (Anderlecht) en Damien Marcq (AA Gent) maken de overstap.

Krepin Diatta tekent bij Club Brugge De 18-jarige Krepin Diatta komt over van het Noorse Sarpsborg en tekent een contract van 4,5 seizoen bij leider Club Brugge. De rechtsvoetige aanvaller liet zich al snel opmerken in Noorwegen, in 22 wedstrijden scoorde hij 3 doelpunten en deelde 8 assists uit.

