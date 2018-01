Club Brugge wil keeperskwestie aanpakken met Russische doelman

"Vladimir Gaboelov is een ervaren doelman die overkomt van Arsenal Toela. In zijn rijke carrière speelde hij onder meer voor Dinamo en CSKA Moskou. Met CSKA won hij de beker en werd hij kampioen", schrijft Club Brugge.

"Bij Arsenal Toela hield hij dit seizoen al 6 keer de nul in de Russische hoogste klasse. Gaboelov is de vaste doublure in het Russische nationale elftal. Hij reist mee af met het team op stage naar Sotogrande."

Club Brugge is al een tijdje op zoek naar stabiliteit tussen de palen. Ethan Horvath en Guillaume Hubert presteerden wisselvallig, Ludovic Butelle werd door Ivan Leko in het slot van 2017 weer opgevist. Met Vladimir Gaboelov heeft de Club-coach nu een extra optie.