Agbo krijgt 1 speeldag schorsing voor middenvinger naar Kortrijk-aanhang

Tijdens de wedstrijd op het veld van KV Kortrijk kreeg Standard-speler Uche Agbo op slag van rust zijn tweede gele kaart na een wilde tackle op Stojanovic. De Nigeriaan was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Verboomen en weigerde eerst van het veld te stappen.

Toen hij dat uiteindelijk toch deed, ging Agbo nog in de clinch met de aanhang van de thuisploeg. De verdediger stak enkele keren zijn middenvinger op in de richting van het publiek. Daarvoor krijgt Agbo nu 1 speeldag schorsing en een boete van 400 euro van het bondsparket. Standard kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.