Anderlecht-flop Beric is al op winterstage met Saint-Etienne

Zoals verwacht is er een einde gekomen aan het avontuur van Robert Beric bij Anderlecht. Paars-wit huurde de Sloveense aanvaller voor één seizoen van St-Etienne, maar na 6 maanden waarin de spits geen potten kon breken, is Beric nu al teruggekeerd naar Frankrijk.

Beric kwam in amper 6 competitieduels in actie, slechts 1 keer kreeg hij een basisplaats. De aanvaller slaagde er niet in te scoren en deelde ook geen enkele assist uit. De Sloveen is met St-Etienne al meteen mee op oefenkamp vertrokken naar Spanje.