RC Genk ontbindt het contract van Yoni Buyens

Yoni Buyens ruilde in de zomer van 2015 Standard voor RC Genk, maar aan die overgang beleefde hij maar weinig plezier. De middenvelder kan zich nooit echt doorzetten in de Luminus Arena. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Westerlo. Dit seizoen onderhield hij zijn conditie bij de Genkse beloften.

"De ontbinding van mijn contract is voor beide partijen de beste zaak", vertelt Buyens in Het Belang van Limburg. "Ik had natuurlijk meer verwacht van mijn Genkse periode, maar ik wil nu vooruitkijken. Ik wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Er is interesse van een Belgische club en twee buitenlandse clubs."

"Er is nog niets concreets, maar de honger is groot om mij te bewijzen. Mijn conditie mag geen probleem zijn, al mis ik uiteraard wedstrijdritme. Ik train nu met een personal trainer tot er iets definitiefs uit de bus komt."