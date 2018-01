Dossier wintertransfers (1): "Weinig succesvolle transfers bij Anderlecht"

Sinds vandaag staan de transferpoorten in België weer wagenwijd open. Het sein voor de topploegen om zich nog wat extra te versterken of om te corrigeren wat er in de zomer is misgelopen.

Maar waren die wintertransfers de voorbije 10 jaar wel zo succesvol? Stef Wijnants onderzoekt de komende 5 dagen hoe het de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Standard, AA Gent en Genk) de voorbije 10 jaar is vergaan.

Bij het onderzoek hebben we rekening gehouden met volgende factoren: aankoop- en verkoopprijs (indien bekend), doorgroei naar een andere competitie of het vervolg van de carrière, aantal gespeelde minuten of matchen, impact in matchen of op het hele seizoen en ten slotte ook nog spelers die over een langere periode hun meerwaarde hebben bewezen.